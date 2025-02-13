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Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

Bakan Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in maden kazasıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. 'Deprem turistleri olarak müsamere yaptınız' dedi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:01
Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'e Sert Tepki

Bakan Kurum'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Açıklamalarına Sert Tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özel'e yönelik olarak, "Biz, sizi deprem illerinden, afet bölgelerinden iyi tanırız. Deprem turistleri olarak politik müsamerelerinizi yapıp gittiniz" ifadelerini kullandı.

Kurum, hukukun ve mevzuatın gerçeği ortaya koymasına rağmen hâlâ açıklamaların eğilip bükülmesine dikkat çekerek, bunun ya kötü niyet ya da cehalet olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet dileyen Bakan, "Onlardan geriye kalanlar devlete emanet" diyerek acılara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Ne tek çivi çaktınız ne de bir derde derman oldunuz. Şimdi de milletimizin bir başka yası üzerinden sefil bir propaganda yürütüyorsunuz. Sizde samimiyetin zerresi olsa, Beşiktaş'ta ölüme terk edilen 29 işçimizin, Küçükçekmece'de can veren kızımızın, İzmir'de elektrik akımında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın hesabını belediyelerinizden sorardınız."

Bakan Kurum, son olarak CHP liderine tavsiyelerde bulunarak, "Bu işler üçlü masada dedikodu yapmaya benzemez. Size Gölge Genel Başkan olarak kendi iç hesaplaşmalarınız arasında harabeye çevrilmiş, şaibeli kurultay tartışmalarıyla yamalı bohçaya dönmüş siyasetinizi kurtarma çabanıza başka malzeme bulun" şeklinde ifadeler kullandı.

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