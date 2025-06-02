Bakan Kurum'dan Çocuklar İçin 'Minik DOA'lar' Animasyonu

Bakan Kurum, Çevre Haftası Kapsamında 'Minik DOA'lar' Animasyonunu Paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya üzerinden ilginç bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılamayı amaçlayan 'Minik DOA'lar' adlı animasyon filmini tanıttı.

Kurum, paylaştığı video için 'Çocuklarımızın bu akşamki uyku hikayesi bizden. Yeşil Gelecek Adası'nın minik DOA'larıyla tanışalım.' ifadelerini kullandı.

Animasyonda Geri Dönüşüm Yolculuğu

'Minik DOA'lar' animasyonunda, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin geri dönüşüm yolculuğu eğlenceli bir dille anlatılmaktadır. Film, yapay zeka destekli 'minyatür işçiler' tekniğiyle hazırlanmış olup, geri dönüşüm süreçlerini masalsı bir anlatımla görselleştirmektedir.

Yeşil Gelecek Adası'nda yaşayan kahramanlar 'Minik DOA'lar', çocukların çevreye duyarlı bir yaşam tarzını benimsemeleri için ilham vermektedir. Bu kısa film ile sıfır atık kültürünün küçük yaşlardaki çocuklara aşılanması hedeflenmektedir.

Filmde dikkat çeken bir başka nokta ise 'Yeterince var' sloganının vurgulanmasıdır. Bu slogan ile sıfır atık hareketine dair önemli mesajlar aktarılmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında sosyal medya hesabından, Depozito Yönetim Sistemini çocuklara anlatan "Minik DOA'lar" adlı animasyon filmini paylaştı. Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefleyen animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu anlatılıyor. Yapay zeka destekli "minyatür işçiler" tekniğiyle hazırlanan filmde, geri dönüşüm süreci masalsı bir dille görselleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre Haftası kapsamında sosyal medya hesabından, Depozito Yönetim Sistemini çocuklara anlatan "Minik DOA'lar" adlı animasyon filmini paylaştı. Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı hedefleyen animasyon filminde, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesine bırakılan bir plastik şişenin dönüşüm yolculuğu anlatılıyor. Yapay zeka destekli "minyatür işçiler" tekniğiyle hazırlanan filmde, geri dönüşüm süreci masalsı bir dille görselleştiriliyor.