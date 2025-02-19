Bakan Kurum'dan Dar Gelirli Vatandaşlara Yeni Konut Müjdesi

Bakan Murat Kurum, yeni sosyal konut kampanyasını duyurarak dar gelirli vatandaşlara yeni yuva imkanı sunacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:47
Bakan Kurum'dan Dar Gelirli Vatandaşlara Yeni Konut Müjdesi

Bakan Kurum'dan Sosyal Konut Müjdesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) aracılığıyla başlatılacak yeni sosyal konut kampanyası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Şehirlerdeki Konut Sorununa Çözüm

Kurum, sosyal medya hesabından Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ'nin dar gelirliler için planladığı yeni kampanyaya dair bilgileri paylaştı. Ayrıca, deprem bölgesinde tarihî bir yeniden inşa çalışması yürütüldüğüne dikkat çeken Bakan Kurum, yıl sonuna kadar tüm vatandaşları yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti.

Büyükşehirlerdeki Konut Sorunları

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ek olarak, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununu çözmek için adımlar atacaklarını da vurguladı. "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız." açıklamasında bulundu.

Arsa Maliyetlerinin Düşürülmesi

Kurum, TOKİ tarafından başlatılacak kampanya hakkında daha fazla bilgi vererek, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma, konut fiyatlarını da olumlu yönde etkileyecek önemli bir adım olacak. İstanbul, Ankara ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız." diye konuştu.

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