Bakan Kurum'dan Deprem Dönüşümü Açıklamaları: İstanbul'da 600 Bin Konut Acil Dönüşüm Bekliyor

Bakan Kurum, Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, "452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı. Bu tespitler çerçevesinde 354 bin bağımsız bölüm hasarsız, 61 bin bağımsız bölüm ise az hasarlı olarak belirlendi," dedi.

İstanbul'un Güvenliği Türkiye'nin Geleceğiyle Bağlantılı

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı öncesinde basın mensuplarına konuşan Kurum, şehrin büyüklüğünün Türkiye’nin geleceği ile doğru orantılı olduğunu ifade etti: "İstanbul güvenli bir şekilde güçlenirse, Türkiye güçlenecektir. Eğer aksini yaparsak, geri dönüşü olmayan zararlarla karşılaşabiliriz," diye belirtti.

Acil Dönüşmesi Gereken 600 Bin Konut Var

Bakan Kurum, İstanbul'da 8 milyon 70 bin ev ve iş yeri olduğunu belirterek, bunun 3 milyon 393 bininin 2000 yılı ve öncesine ait olduğunu açıkladı. "Bu yıl itibarıyla 600 bin konutun acil dönüşmesi gerekiyor. Yapılan düzenlemeler ile İstanbul'un yüzde 60'ı güvenli hale geldi," şeklinde konuştu.

Yarısı Bizden Kampanyası ve Dönüşüm Çalışmaları

Kurum, İstanbul'daki dönüşüm projeleri için toplamda yaklaşık 450 milyar lira yatırım yapıldığını açıkladı. "Yarısı Bizden kampanyasıyla dönüşüm sürecine dahil olan 62 bin konut bulunmaktadır. 21 bin iş yerinin inşaatı da hızla devam etmektedir," dedi.

Deprem Tespitleri ve İlgili Çalışmalar

4 Nisan 2023’te meydana gelen depremin ardından, hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Kurum, 61 bin az hasarlı konutun bulunduğunu, bu konutlarda yaşayan vatandaşların Yarısı Bizden projesine katılabileceğini ifade etti.

Siyaset Üstü Bir Konu

Kurum, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerden belediye başkanlarının bu süreçte üzerine düşeni yapmasını istedi. Toplantıda ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül ve çeşitli kurum temsilcileri de yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliğinde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliğinde düzenlenen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı katılarak konuşma yaptı.