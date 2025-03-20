Bakan Kurum'dan Depremzede Çifte Destek: Yeni Yuva Umut Taşıyor

Bakan Kurum, yeni konutlarına yerleşen depremzede çiftin görüntülerini paylaşarak, umut dolu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:58
Bakan Kurum'dan Depremzede Çifte Destek: Yeni Yuva Umut Taşıyor

Bakan Kurum, Depremzedelere Umut Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınan Elazığlı Arzu ve Bayram İnce çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, bu anları paylaşarak, "Biliyoruz ki attığımız her temelde umut var." ifadesini kullandı.

Deprem Sonrası Yapılan Çalışmalar

Bakanlığın yaptığı açıklamada, depremin ardından 11 ilde 3 bin 481 şantiyede yaklaşık 182 bin işçinin, mimarın ve mühendislerin yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Depremzedelere güvenli ve sağlam konut sağlamak amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yeni Yuvalar, Yeni Umutlar

Videoda, depremin yıkıcı etkileriyle yüzleşen Arzu İnce evlerinin yıkılmasının ardından devletin kendileriyle her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. "Evimiz yıkıldı ama devletimiz yanımızdaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı," diye konuştu. Açıklamalarında, yeni evlerini ilk gördüklerinde hissettikleri mutluluğu da paylaştı.

Bayram İnce ise, "Sıfır ev, yeni bir hayat, yeni bir başlangıç. O da kimin sayesinde? Devletimizin sayesinde. Her zaman devlet arkamızdaydı, bunu hep hissettik," ifadelerini kullandı.

Güven ve Umut İçin Yeni Kapılar Açılacak

Bakan Kurum, "Elazığ'daki Arzu Hanım gibi nice kardeşimizin güveni, yuva özlemi var. Biz işte bu güvene layık olmak için yeni kapılar açmaya devam edeceğiz," diyerek, devletin desteklerinin süreceğini söyledi. Depremzede ailelere sağlanan yeni konutlarla birlikte, istikrarlı bir yaşam inşa etme hedefiyle ilerliyoruz.

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