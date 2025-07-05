Bakan Kurum'dan Orman Yangınlarına İlişkin Hasar Tespiti Açıklaması

Orman Yangınlarından Etkilenen İllerde Hasar Tespiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 8 ilde 1168 umumi bina hasar gördüğünü bildirdi.

Yangınların Etkilediği Bölgeler

Bakan Kurum, Bilecik, Manisa, İzmir, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta olmak üzere toplamda 8 ilde çıkan yangınların etkilerini değerlendirdi. İzmir Ödemiş Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Bakan Kurum, zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yangının zarar verdiği yerlerde yaptığı açıklamada, afetin mağdurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, devletin tüm birimleriyle sahada olduğunu vurguladı. Yangınla mücadelede 10'dan fazla ilde tüm kuruluşların seferberlik ruhuyla çalıştığını belirtti.

Yardım ve Destek Çalışmaları

Bakan Kurum, soğutma çalışmaları biter bitmez hasar tespit çalışmalarına hızla geçtiklerini belirtti. Şu ana kadar yaklaşık 16 milyon lira yardımın vatandaşların hesaplarına yatırıldığını ifade etti.

İzmir'deki yangınlarda 619 bina incelenirken, 282 ev ve işyerinin yıkık veya ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bilecik’te ise 133 ev ve işyeri yangın sebebiyle ağır hasar görmüş durumda.

Taleplerin Karşılanması ve Gelecek Adımlar

Bakan Kurum, devletin tüm imkanlarıyla hem maddi hem manevi olarak afetzedelerin yanında olduğunu vurgulayarak, İzmir ve Bilecik'te afet sonrası inşaat faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte sağlam konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı.

İklim Uyarıları ve Önlemler

Bu hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarına dikkat çeken Kurum, yangın riskinin artacağına vurgu yaptı. Vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyen Bakan Kurum, yere atılan bir izmaritin veya kırık camın yangınlara neden olabileceğini hatırlattı.

Bakan Kurum’un değerlendirmelerine İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gibi isimler eşlik etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki orman yangınlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yangından etkilenen Ödemiş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir’deki orman yangınlarına yönelik düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından yangından etkilenen Ödemiş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla konuştu.