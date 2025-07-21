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Bakan Kurum'dan Sakarya Orman Yangını Açıklaması: 12 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

Bakan Murat Kurum, Sakarya'daki orman yangınında toplam 12 bağımsız bölümün hasar gördüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 17:08
Bakan Kurum'dan Sakarya Orman Yangını Açıklaması: 12 Bağımsız Bölüm Hasar Gördü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yangın nedeniyle 7'si konut olmak üzere toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, afet bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını belirten Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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