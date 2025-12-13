Bakan Kurum’dan Yerinde Dönüşüm Paylaşımı: 121 Bin Bağımsız Bölüm Yenilendi

Bakan Kurum’dan Yerinde Dönüşüm paylaşımı

Projede gelinen nokta

Kahramanmaraş merkezli depremleri ardından 18 ilde yürütülen ve 30 Haziran’da başvuru süreci tamamlanan Yerinde Dönüşüm Projesinden bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüm faydalandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya kapsamında Kahramanmaraş’ta evlerini yenileyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Asrın inşa seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi ile devam eden inşa seferberliği yıl sonunda tamamlanıyor. Hatay’da 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek son törende teslim edilen konut sayısı 455 bine ulaşacak.

Yerinde Dönüşüm detayları

Bakanlık, deprem bölgesinde inşa edilen konut ve iş yerlerinin yanı sıra, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen 18 ilde Yerinde Dönüşüm Projesini başlattı. Zemin etüdü yapılan bölgelerde vatandaşların orta, ağır veya yıkık olan evleri yerinde yeniden inşa ediliyor.

Yerinde Dönüşüm kapsamında konutlar için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için ise 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği imkanı sunuldu. Projenin başvuru süreci 30 Haziran itibarıyla tamamlandı ve Bakanlık bu kapsamda bugüne kadar 121 bin bağımsız bölüme destek sağladı.

Bakan Kurum’un paylaşımı ve hak sahiplerinin ifadeleri

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde Yerinde Dönüşüm desteği ile 5 ay içinde binalarının inşasını tamamlayan Karadaş ailesinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, Habil Karadaş’ın alıntıladığı sözleri, "Devletimiz buradan hiç gitmedi ki; eli Kahramanmaraş’ın üzerinde" ifadeleriyle aktardı ve şunları söyledi: "Vatandaşlarımıza anahtarlarını bir an önce teslim etmek için 11 ilimizde zamana karşı yarışıyoruz. Yerinde dönüşüm ile 5 ayda sağlam ve güvenli yuvalarına kavuşan Karadaş ailesi artık geceleri huzurla uyuyor."

Hak sahibi Habil Karadaş, evlerinin kısa sürede tamamlandığını şu sözlerle anlattı: "Evimizi 5 ayda bize teslim etti. Devletimiz sürekli denetledi. Artık deprem olsa bile diyoruz ki, binamız yıkılmaz sağlam. Önceden kendimizi güvende hissetmiyorduk ama artık güvende hissediyoruz. Gece rahat bir şekilde uyuyoruz, gündüz rahat bir şekilde uyanıyoruz. Devletimiz olmasaydı hibe ve kredi desteklerinden hiçbiri olmazdı. Biz kendi imkanlarımızla yaptıramazdık. Çok hızlı ilerledi. Başka bir ülkede yaşamış olsaydık bu kadar hızlı altından kalkabilir miydik bilmiyorum. Yerinde Dönüşüm’ün en önemli ve en güzel tarafı komşularımızla beraberiz. Şu anda aynı hayat devam ediyor. Devletimizi her zaman yanımızda hissettik. Devletimiz hiç buradan gitmedi."

Bir diğer hak sahibi Kısmet Karadaş ise duygularını şöyle paylaştı: "Aynı yerimizde, aynı katta evimize kavuşmak beni çok mutlu etti. Yıkılan evimin etrafında çok ağlayarak gezmiştim ama şimdi güvenle ve rahat bir şekilde uyuyorum."

Sonuç: Yerinde Dönüşüm Projesi, deprem bölgesinde hem konut stokunu yenilemeyi hem de hak sahiplerinin aynı mahallede, komşularıyla birlikte güvenli konutlara kavuşmasını hedefliyor. Bakanlık, 11 ilde hızla devam eden teslimatlar için "zamana karşı yarıştıklarını" vurguluyor.

DEPREM KONUTLARI