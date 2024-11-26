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Bakan Kurum, EBRD Başkanı Basso ile Deprem İyileştirme Projesini Görüştü

Bakan Murat Kurum, EBRD Başkanı Basso ile deprem sonrası yeniden inşa projeleri ve çevresel yatırımları görüştü.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 19:41
Bakan Kurum, EBRD Başkanı Basso ile Deprem İyileştirme Projesini Görüştü

Bakan Kurum ve EBRD Başkanı Basso'dan Önemli Görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin deprem bölgesinde sürdürdüğü çalışmalar ve Deprem Sonrası Yeniden İnşa Projesi hakkında detaylı bilgi verildi.

202 Bin Ev ve İş Yeri İnşaatı

Bakan Kurum, bu yıl sonuna kadar 202 bin, 2025 yılı sonuna kadar ise 453 bin ev ve iş yerinin teslim edileceğini vurguladı. Ayrıca, deprem bölgesi için planlanan 520 milyon avroluk çevresel altyapı projelerinin de yürütüleceğini belirtti.

2053 Vizyonu ve Çevresel Hassasiyet

Kurum, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma vizyonunda kararlı olduklarına değinerek, şehirleri geleceğe hazırlama çabalarının yanında çevreye duyulan hassasiyeti üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini ifade etti. Bu bağlamda, binalarda enerji performansı iyileştirmeye yönelik politikalar geliştirdiklerini aktardı.

Toplantı Sonrası Paylaşımlar

Toplantının ardından sosyal medya hesabından bilgi paylaşan Bakan Kurum, "Görüşmemizde deprem bölgemizde devam eden çalışmalar ve hayata geçireceğimiz 520 milyon avroluk 8 çevresel altyapı projesi ile ilgili istişarelerde bulunduk. Sayın Basso'ya 6 Şubat depremlerinden sonra gösterdiği dayanışma için teşekkür ediyorum. 15 yılı aşan ortaklığımızın güçlenerek devam etmesini umuyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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