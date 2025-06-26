DOLAR
39,84 -0,17%
EURO
46,62 0,24%
ALTIN
4.262,74 -0,12%
BITCOIN
4.257.955,97 0,8%

Bakan Kurum, Güngören'de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projelerini Duyurdu

Bakan Murat Kurum, İstanbul Güngören'deki törende CHP'ye eleştirilerde bulunarak kentsel dönüşüm projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 18:56
Bakan Kurum, Güngören'de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projelerini Duyurdu

Güngören'de Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Açılış Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık," diyerek CHP'yi eleştirdi.

İstanbul'a Service Vurgusu

İstanbul'a eser vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, "İstanbul, zalimlere karşı duruşun kalesidir. Kim, hangi boş işle uğraşırsa uğraşsın, 'Bizler üretiriz.' diyoruz," ifadesini kullandı. Bakan, Tozkoparan'da başlayan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak, "Şu anda 798 yuva ve iş yerimizin anahtarlarını teslim etmekteyiz," dedi.

CHP'ye Eleştiriler

Kurum, CHP'nin projelere karşı eyleme geçmesinin kendilerini yıldıramayacağını belirterek, "Devletin gayretini, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemiyorlar. Biz hizmet ediyoruz, onlar eleştiriyorlar," açıklamasında bulundu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine karşılık, "Bize eser üzerinden eleştiri yapacak son merci CHP'dir," dedi.

Deprem Tehdidine Karşı Projeler

Deprem tehdidini ortadan kaldırmak üzere çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "İstanbul’un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edeceğiz ve bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız," ifadesiyle son derece iddialı bir hedef belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: Arama Çalışmaları Devam Ediyor
3
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
4
Tarım Bakanı Yumaklı, Eğirdir Gölü için 21 Milyar Liralık Su Eylem Planını Açıkladı
5
Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
6
Bursa'da Kaybolan Kişinin Cesedi Boğazköy Barajı'nda Bulundu
7
Ardahan'da Kura Nehri'nde Boğulma Olayı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?