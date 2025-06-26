Bakan Kurum, Güngören'de Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Konut Projelerini Duyurdu

Güngören'de Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Açılış Töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "CHP'nin yüz yılda yapamadığı sosyal konutu biz bir yılda yaptık. Recep Tayyip Erdoğan vizyonuyla, bu ülkede iki asırda yapılacak işleri çeyrek asırda tamamladık," diyerek CHP'yi eleştirdi.

İstanbul'a Service Vurgusu

İstanbul'a eser vermek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Kurum, "İstanbul, zalimlere karşı duruşun kalesidir. Kim, hangi boş işle uğraşırsa uğraşsın, 'Bizler üretiriz.' diyoruz," ifadesini kullandı. Bakan, Tozkoparan'da başlayan kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak, "Şu anda 798 yuva ve iş yerimizin anahtarlarını teslim etmekteyiz," dedi.

CHP'ye Eleştiriler

Kurum, CHP'nin projelere karşı eyleme geçmesinin kendilerini yıldıramayacağını belirterek, "Devletin gayretini, milletin mutluluğunu bir türlü hazmedemiyorlar. Biz hizmet ediyoruz, onlar eleştiriyorlar," açıklamasında bulundu. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine karşılık, "Bize eser üzerinden eleştiri yapacak son merci CHP'dir," dedi.

Deprem Tehdidine Karşı Projeler

Deprem tehdidini ortadan kaldırmak üzere çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "İstanbul’un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edeceğiz ve bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız," ifadesiyle son derece iddialı bir hedef belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Güngören'de 1930 Konut ve İş Yeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.