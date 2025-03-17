Bakan Kurum, İstanbul'da Kentsel Dönüşüm İçin 'Yarısı Bizden' Kampanyası Başlattı

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm İçin Çağrıda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla toplumsal dönüşüm çağrısında bulundu. Bakanlık, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla riskli yapıların yeniden inşası için önemli adımlar atıyor.

Kampanya Kapsamında Paylaşımlar

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından kampanya kapsamında Sultangazi'deki apartmanların yenilenmesinden yararlanan hak sahiplerinin görüntülerini paylaştı. Bu paylaşımlar, dönüşüm sürecinin olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.

Paylaşımında, hak sahibi Yasin Gazi'nin "Devletimiz bir şeyi yapacağım dediyse yapar" sözünü vurgulayan Kurum, "Siz isteyin, biz yapalım" ifadesiyle proje için destek çağrısında bulundu.

İnsanların Hikayeleri

Yasin Gazi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya duyurusunun ardından başvurduklarını ve inşaatın 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti. Aynı şekilde, Mustafa ve Altun Kar çifti, güvenli bir evde yeni hayatlarına başlamak için nikahlarını 4 ay ertelediklerini, "Yarısı Bizden kampanyası bize çok iyi oldu. Her şey çok iyi ilerledi, çok da sağlam oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz" diyerek kampanyanın kendilerine sağladığı faydaları dile getirdiler.

Murat Kurum’un bu çağrısıyla, kentsel dönüşüm süreçlerinin hız kazanması ve güvenli yapıların artması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Sultangazi'de Yarısı Bizden kampanyasından faydalananların görüntülerini paylaşarak kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü için hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası sürüyor.