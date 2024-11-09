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Bakan Kurum İzmir Körfezi'ndeki Kirliliği Açıkladı: Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde

Bakan Murat Kurum, TBMM görüşmelerinde İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin nedenini arıtılmamış atık su deşarjı olarak tespit ettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 02:09
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 02:09
Bakan Kurum İzmir Körfezi'ndeki Kirliliği Açıkladı: Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'nde

Bakan Kurum'dan İzmir Körfezi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kurum, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin, aritılmamış evsel nitelikli atık su deşarjı nedeniyle olduğunu bildirdi.

2025 Bütçesi Üzerine Açıklamalar

Kurum, 2025 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında yapılan sorulara yanıt vererek, "İlk Evim, İlk Arsam" projesinin durdurulup durdurulmadığına dair soruya, bu proje kapsamında 694 ilçede talepler topladıklarını ve bu süreçlerin 2025 yılı temmuz ayına kadar tamamlanacağını açıkladı.

Esenyurt Sorunlarına Yanıt

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan kentsel dönüşüm mağdurları ile ilgili olarak Bakan Kurum, sorunların tamamının müteahhit kaynaklı olduğunu belirtti. Müteahhitlerin projelerde inşaatı tamamlayamadığını savunarak, bu konunun yargıya taşındığını vurguladı.

İzmir'e Yapılan Destekler

Kurum, bazı milletvekillerinin İzmir'e yapılan yatırımlar hakkında öne sürdüğü ayrımcılık iddialarını reddetti. Bugüne kadar İzmir'e 6,4 milyar dış finansman ve 3,2 milyar lira öz kaynak sağladıklarını aktardı.

ÇED Raporları Üzerine Bilgilendirme

Bakan Kurum, son 5 yılda 3 bin 041 ÇED kararı verdiklerini ve bunların 2 bin 149'unun olumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, Kaz Dağları'ndaki ÇED konusunun yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Sonuç Olarak

Kurum, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, bu tür konuların doğru bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı. İzmir'deki çevre sorunlarına ilişkin denetimlerin sürdüğünü ve 3 bin 468 çevre denetimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

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