Bakan Kurum: Kahramanmaraş'ta Deprem Konutlarında 'Son Tuğlalarımızı Koyuyoruz'

Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta: Son Tuğlalar ve Son Çiviler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yürütülen kentsel dönüşüm ve konut çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, bölgede yürütülen çalışmaların hızla tamamlandığını ve hak sahiplerine teslimatların sürdüğünü vurguladı.

Kahramanmaraş'ta hızlı teslimatlar ve altyapı yatırımları

Bakan Kurum, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde yapımı süren deprem konutlarını gezerek şu bilgileri paylaştı: Kahramanmaraş'ta toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar 74 bin konut ve iş yerini hizmete sunmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 10 ay içinde tamamlanan inşaatlarla yaşam alanları, yeşil alanlar, parklar, bahçeler ve sosyal donatılarla beraber milletin hizmetine sunulduğunu dile getiren Kurum, kentte tarihi ve kültürel mekanların ihyası çalışmalarına da değindi. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Toptancılar Sitesi ve Kasaplar Çarşısı gibi ticari merkezlerin yeniden canlandırıldığını, ayrıca 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyum inşa edildiğini açıkladı.

11 ilde seferberlik: Şantiye ve işçi sayıları

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki kapsamlı seferberliği şu sözlerle özetledi: Depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi, mimar ve mühendisle birlikte 7 gün 24 saat kesintisiz çalışmalarımız sürüyor. Hamdolsun, ilk dakikalardan itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık sayesinde bugün 11 ilin tamamında "son tuğlalar" konuluyor ve "son çiviler" çakılıyor.

Ayrıca Altınova'da planlanan 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk uydu kent projesi ve Azerbaycan Mahallesi'nde konut, okul, park ve kültür merkezlerini kapsayan yeni yaşam alanı projeleri hakkında bilgi verdi.

Devletin kapasitesi: Saate 23, günde 550 konut

Bakan Kurum, devletin sergilediği kapasiteyi vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir" dedi. Bu hız ve tecrübenin dünyanın en hızlı konut seferberliğini oluşturduğunu ve diğer illerdeki son ev teslimlerinin de tamamlandığını belirtti.

Kurum, sözlerini "6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte yerine getiriyoruz; artık son tuğlaların konulduğu, son çivilerin çakıldığı konutlarımızı teslim ediyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

