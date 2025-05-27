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Bakan Kurum, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın Yeniden Hayata Dönüşünü Duyurdu

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyon sürecine dair görüntüler paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 10:48
Bakan Kurum, Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşı'nın Yeniden Hayata Dönüşünü Duyurdu

Kahramanmaraş'ın Kalbi Yeniden Canlanıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu büyük hasar gören Tarihi Kapalı Çarşı ile ilgili önemli gelişmeleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Dulkadiroğlu ilçesindeki 2.740 metrekarelik alanda, 122'si tescilli olmak üzere toplam 140 dükkanın inşası ve ihyası için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık açıklamalarına göre, restorasyon kapsamındaki ilk etapta yıkılan alanların temizliği gerçekleştirildi ve depremin neden olduğu çatlaklar onarılarak yapıların güçlendirilmesi sağlandı.

Bu kapsamda, taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman bir ekip restorasyon sürecinde aktif olarak görev yapıyor.

Umut Tazeleniyor

Bakan Kurum, söz konusu restorasyon sürecine dair, "Sadece bir yapıyı değil, hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak." ifadelerini kullandı.

TOKİ İnşaat Mühendisi Eray Sezgin, "Burası Maraş'ın kalbi, bizim de görevimiz burayı tekrardan canlandırıp eski güzel günlerine döndürmek." diyerek yaptığı açıklamada, Tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarının da başladığını ve Kahramanmaraş ekonomi ve tarihine katkı sağlayacak şekilde kısa sürede tamamlanmayı hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda taş, ahşap, sıva ve enjeksiyon ustalarından oluşan 37 kişilik uzman ekip görev yapıyor.

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