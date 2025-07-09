Bakan Kurum, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'nu Bakanlıkta ağırladıklarını ifade etti. Görüşmede, Kıbrıs'taki çöp sorununu sona erdirmek için çeşitli projelerin değerlendirildiğini belirtti.

Atık dönüşümü, çöp kamyonları, depozito iade makineleri ve atık su arıtma tesislerinin ele alındığı toplantıda, Bakan Kurum, "Türkiye olarak Kıbrıs halkıyla, kardeşlerimizle yalnızca hizmetlerimizi değil geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Son olarak, Sayın Başbakan Yardımcısı Ataoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile bir araya geldi.