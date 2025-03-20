Bakan Kurum, KKTC Başbakanı Üstel ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Murat Kurum, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile çevre projeleri ve atık yönetimi konularında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:21
Bakan Kurum, KKTC Başbakanı Üstel ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti başkent Ankara'da ağırladı.

Bakan Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti ağırladık. KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile diğer tesislerin inşasında gelinen aşamayı, sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili talepleri değerlendirdik. KKTC'ye desteğimizi her daim sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında KKTC'deki çevresel projelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik konuları yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti ağırladı.

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