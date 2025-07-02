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Bakan Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile Görüştü

Bakan Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ve heyetiyle dijital tapu sistemi ve diğer projeleri görüştü.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 19:47
Bakan Kurum, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile Görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Oğuz ve beraberindeki heyeti ağırladığını belirterek, ortak projelerin güncel durumunu ele aldıklarını ifade etti.

Kurum, Türkiye'de uzun yıllardır başarıyla uygulanan dijital tapu sistemini KKTC'ye taşıdıklarını hatırlatarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte taşınmaz işlemlerinin daha hızlı yürütüleceği KKTC tapu kadastro bilgi sistemi TAKBİS'in devreye alındığını duyurdu.

Taşınmaz bilgilerine mobil yöntemle kolay erişim sağlamak için parsel sorgu sisteminin hayata geçirildiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Hava çekimlerini tamamlayarak KKTC'nin 3 boyutlu geleceğini çizmeye başladık. Tüm şehirlerimizin dijital ikizlerini çıkararak, şehirlerimizi afetlere karşı hazırlayacak simülasyon altyapısını kuruyoruz. Ayrıca, atık yönetimi konusunda da desteğimizi sürdürüyoruz ve Sıfır Atık prensibiyle atıkların tamamını bertaraf etmeyi hedefliyoruz. Hizmetlerimizle tam bağımsız KKTC’nin mührünü adaya vurmayı sürdüreceğiz."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Dursun Oğuz (sol 3) ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

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