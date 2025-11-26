Bakan Kurum: Küllerinden Doğan Hatay — Emek Mahallesi Yeniden

Bakan Kurum, Emek Mahallesi'ndeki yeniden inşa çalışmalarını paylaşarak Hatay'da 6.565 bağımsız bölümün yapıldığını ve teslimatların başladığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘Küllerinden doğan Hatay’ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim ‘Emeğimiz’' notuyla Antakya’nın merkez mahallelerinden biri olan Emek Mahallesi’nden yeni görüntüler paylaştı.

Asrın felaketinde en çok yıkımın yaşandığı, enkazlar kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Emek Mahallesi, Bakanlığın yürüttüğü inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kalktı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO, Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa etti. Büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede teslimat süreci başladı.

Medeniyetler şehrinde asrın ihyası

Deprem bölgesinde en fazla konutun inşa edildiği Hatay, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oluyor. Köklü geçmişiyle ‘Medeniyetler şehri’ olarak anılan kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘asrın ihyasını’ da gerçeğe dönüştürüyor.

Bir yandan dünyada ilk defa ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşılar yeniden eski ihtişamına kavuşuyor; diğer yandan Habib-i Neccar Camii, Tarihi Meclis Binası, belediye binası, Tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapıları yeniden inşa ediliyor.

Hatay’da bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 100 bine yaklaştı. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

