Bakan Kurum, Malatya'da depremin yaralarını sarmak için çalışmalara devam ediyor

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, MALATYA'DA DEPREMZEDELERLE BULUŞTU



Malatya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilerini hala hissediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve depremzedelerle bir araya gelmek için bölgede ziyaretlerde bulundu.

Bakan Murat Kurum, ziyaretine Akçadağ ilçesinde başladı. Burada yapımı süren konut ve iş yeri projelerini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İnşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Kurum, "Depremzedelerimizin daha güvenli ve sağlam konutlara kavuşması için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz," dedi.



Kurum, deprem sonrasında bölgenin ayağa kalkması için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Devlet olarak milletimizle el ele afet bölgemizin yeniden inşası için gereken her türlü mücadeleyi vermeye çalıştık. İlk günden itibaren enkaz kaldırma çalışmaları, hasar tespitleri ve yeni konutların temellerinin atılması gibi birçok süreçte vatandaşlarımızın da desteğiyle büyük adımlar attık," ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE AİLELERLE BULUŞMA

Bakan Kurum, Akçadağ ilçesindeki incelemelerinin ardından yapımı tamamlanan deprem konutlarına geçerek burada ikamet eden depremzede aileleri ziyaret etti. Üç çocuk babası Servet Doğan'ın ailesiyle bir araya gelen Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, aileye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aileyle yaptığı sohbet sırasında, "Burada, bu sağlam evlerde, ailenizle, çocuklarınızla huzur içerisinde yaşıyorsunuz. Bizim tek isteğimiz bu. Bizim için en büyük mutluluk, sizlerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamanız," diye konuştu. Servet Doğan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah Cumhurbaşkanı'mızı ve kadrolarını başımızdan eksik etmesin. Görüyorsunuz, güzel evimiz var," dedi.

DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE ESNAF ZİYARETİ

Bakan Murat Kurum, daha sonra Doğanşehir ilçesine geçerek burada konteynerde hizmet veren esnafı ziyaret etti. Esnaflarla bir araya gelen Kurum, onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerileri üzerine sohbet etti. Kurum, esnaflarla birlikte çay içerek, ilçede yaşanan sıkıntıları yerinde gözlemledi.

Doğanşehir'de kalıcı konut inşaatlarının devam ettiğini belirten Kurum, "İlçemizde 2 bin 100 hak sahibi var. Şu ana kadar şehrin çeperlerinde 676 konut yapımını sürdürmekteyiz. Bunların 349'unu tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. Kalan yaklaşık 600 konut ve iş yerini de şehrin merkezi Doğu Mahallesi'nde yapmayı planlıyoruz," dedi.

DOĞANŞEHİR'İN YENİDEN İNŞASI

Bakan Kurum, Doğanşehir'in ticari hayatının devam etmesi ve ilçenin yeniden canlanması için büyük bir çaba sarf ettiklerini belirtti. "İstiyoruz ki Doğanşehir yaşasın, Doğanşehir'in ticareti devam etsin. Bu nedenle ilçemizin yeniden inşası için gerekli tüm adımları atıyoruz," diye ekledi.

Bakan Murat Kurum’un ziyaretleri, depremzedeler ve esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bölgenin yeniden ayağa kalkması için yapılan çalışmaların hızla devam ettiği ve hükümetin depremzedelerin yanında olmaya devam edeceği mesajı verildi.