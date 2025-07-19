DOLAR
40,35 -0,01%
EURO
46,92 0%
ALTIN
4.349,52 0,02%
BITCOIN
4.757.052,78 -0,43%

Bakan Kurum: Malatya'da Günde 550 Deprem Konutu Yapılıyor

Bakan Kurum, Malatya'da deprem sonrası yapılan 550 konutun hızla tamamlanacağını açıkladı. 2025'e kadar toplam 80 bin konut hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 14:54
Bakan Kurum: Malatya'da Günde 550 Deprem Konutu Yapılıyor

Bakan Kurum, Malatya'da Deprem Konutlarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da gerçekleştirdiği konuşmasında, "Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Malatya'nın Ticaret Merkezleri İçin Çalışmalar

Konuya dair bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kurum, Kuyumcular Çarşısı alanında yaptığı konuşmada, Malatya'nın önemli ticaret merkezlerini hizmete açmak için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını vurguladı.

Dev İnşaat Seferberliği

Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşa seferberliğini başlattıklarını bildiren Kurum, Eylül 2024'ten bu yana teslim edilen konutların üzerine 150 bin konut daha eklediklerini ve toplam sayının 250 bini aştığını ifade etti. Teslim edilen konutların milyonlarca vatandaşın güvenle yaşadığı yerler olduğuna dikkat çekti.

Yeni Aşamalara Geçiş

Kurum ayrıca, şu anda evlerimize ve dükkanlarımıza dair yeni bir aşamaya geçileceklerini belirtti. Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini hatırlatarak, Malatya'da yapacakları büyük törenle 300 bininci konutun anahtarını da teslim edeceklerini duyurdu.

Çalışmaların Hızlandırılması

Gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kurum, yıl sonunda tüm konutları bitireceklerini belirtti. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacaklarını ifade eden Bakan Kurum, Malatya'da şu ana kadar 36 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini söyledi.

Özgür Özel'e Eleştiriler

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri görmeyen bir muhalefet olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yaptığı ziyareti eleştirerek, yapılan konutları görmeden eleştirilerde bulunduğunu söyledi.

Kurum, CHP'nin depremin ardından 11 ilde hiç konut yapmadığını vurgulayarak, "Söz verdiğin halde, 11 ilde tek bir konut yapmayacaksın" ifadelerini kullanarak özel eleştirilerde bulundu.

Geçmiş Başarılar

Bakan Kurum, geçmişte birçok afet bölgesinde konutları tamamlayarak afetzedelere teslim ettiklerini hatırlattı. İzmir, Elazığ ve Giresun gibi bölgelerde yapılan konutların örneklerini vererek vatandaşların ödemeleri hakkında bilgiler sundu.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birçok kurum amiri ve vatandaş katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Malatya'da bir dizi ziyarette...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Malatya'da bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı'nda basın açıklaması yaptı. Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda) ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), Bakan Kurum'a eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Üniversitesi'nde Anlamlı 'Şehitler Anıtı' Açıldı
2
Malatya'da Hırdavat Mağazasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Londra'da On Binlerce Kişi Filistin İçin Sokağa Düştü
4
Bakan Işıkhan Bitlis'te Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Vizyonunu Açıkladı
5
Kayseri'de Camide Bıçaklama Olayı: 63 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
6
İbiş: AK Gençlik, CHP’nin Gizli Hayranlığının Göstergesi
7
Stockholm'de İsrail Protestosu: Gazze'deki Saldırılara Tepki

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi

ÖTV Matrah Düzenlemesi TBMM'den Geçti: Araç Fiyatlarında Değişim Bekleniyor

Erdoğan'dan Tarihi Müjde: Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Resmen Başladı