Bakan Kurum: Malatya'da Günde 550 Deprem Konutu Yapılıyor

Bakan Kurum, Malatya'da Deprem Konutlarıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da gerçekleştirdiği konuşmasında, "Şu anda deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut yapıyoruz. Bu hızla yıl sonuna kadar hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Malatya'nın Ticaret Merkezleri İçin Çalışmalar

Konuya dair bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Kurum, Kuyumcular Çarşısı alanında yaptığı konuşmada, Malatya'nın önemli ticaret merkezlerini hizmete açmak için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını vurguladı.

Dev İnşaat Seferberliği

Anadolu coğrafyasının gördüğü en büyük inşa seferberliğini başlattıklarını bildiren Kurum, Eylül 2024'ten bu yana teslim edilen konutların üzerine 150 bin konut daha eklediklerini ve toplam sayının 250 bini aştığını ifade etti. Teslim edilen konutların milyonlarca vatandaşın güvenle yaşadığı yerler olduğuna dikkat çekti.

Yeni Aşamalara Geçiş

Kurum ayrıca, şu anda evlerimize ve dükkanlarımıza dair yeni bir aşamaya geçileceklerini belirtti. Kahramanmaraş'ta 250 bininci konutun anahtarını teslim ettiklerini hatırlatarak, Malatya'da yapacakları büyük törenle 300 bininci konutun anahtarını da teslim edeceklerini duyurdu.

Çalışmaların Hızlandırılması

Gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Kurum, yıl sonunda tüm konutları bitireceklerini belirtti. 11 ilde 453 bin bağımsız bölümü teslim etmiş olacaklarını ifade eden Bakan Kurum, Malatya'da şu ana kadar 36 bin konut ve iş yerini teslim ettiklerini söyledi.

Özgür Özel'e Eleştiriler

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri görmeyen bir muhalefet olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yaptığı ziyareti eleştirerek, yapılan konutları görmeden eleştirilerde bulunduğunu söyledi.

Kurum, CHP'nin depremin ardından 11 ilde hiç konut yapmadığını vurgulayarak, "Söz verdiğin halde, 11 ilde tek bir konut yapmayacaksın" ifadelerini kullanarak özel eleştirilerde bulundu.

Geçmiş Başarılar

Bakan Kurum, geçmişte birçok afet bölgesinde konutları tamamlayarak afetzedelere teslim ettiklerini hatırlattı. İzmir, Elazığ ve Giresun gibi bölgelerde yapılan konutların örneklerini vererek vatandaşların ödemeleri hakkında bilgiler sundu.

Programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile birçok kurum amiri ve vatandaş katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (sağ 2), Malatya'da bir dizi ziyarette bulundu. Bakan Kurum, Kuyumcular Çarşısı'nda basın açıklaması yaptı. Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda) ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda), Bakan Kurum'a eşlik etti.