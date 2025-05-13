Bakan Kurum: Marmara İçin Harekete Geçme Zamanı Geldi

Bakan Kurum, '2. Uludağ Çevre Forumu'nda Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'da düzenlenen '2. Uludağ Çevre Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden milletimize ve doğamıza verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklediğini vurguladı. Müsilaj ve benzeri sorunların tekrar yaşanmaması için atık su arıtma tesislerinin acilen yapılması gerektiğini belirtti.

İklim Krizi ve Sürdürülebilir Gelecek

Kurum, dünya genelinde şehirlerin büyük bir iklim krizi ile karşı karşıya olduğunu, afetlerin ekosistemin dengesini altüst ettiğini ifade etti. Tarım ve gıda güvenliğinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu da dile getirirken, ülkemizde yaşanan don olayının meyve hasadını olumsuz etkilediğini söyledi.

Üretim ve Tüketim Alışkanlıkları Değişmeli

Bakan Kurum, üretim ve tüketim alışkanlıklarının artık tarihe karışması gerektiğini belirterek, karbon emisyonunu hesap etmeyen üreticilerin piyasada var olmalarının zor olduğunu vurguladı. Sıfır Atık Projesi hakkında da bilgi vererek, depozitolu sistem ile geri dönüşümü teşvik edeceklerini açıkladı.

Marmara'ya Gözümüz Gibi Bakmalıyız

Marmara Bölgesi’nin ülke ekonomisindeki önemine dikkat çeken Kurum, kentsel dönüşümün artık öncelik haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Deprem tehlikesi konusunda da herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Deprem ve İnşaat Çalışmaları

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 201 bin konutun tamamlandığını ve yıl sonuna kadar 453 bin konutun daha yapımını hedeflediklerini söyledi.

Sonuç Olarak

Kurum, Türkiye’nin iklim politikaları ve çevre koruma konusunda kararlılığını sürdüreceğini, yaptırımları uygulamaktan geri durmayacaklarını belirtti. Programda yerel yönetim temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı oturumlarda konuşmalar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Business School'da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon" temasıyla düzenlenen "2. Uludağ Çevre Forumu"na katıldı. Kurum, burada konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Business School'da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, "Sürdürülebilir Yarınlar İçin Kolektif Vizyon" temasıyla düzenlenen "2. Uludağ Çevre Forumu"na katıldı. Kurum, burada konuşma yaptı.