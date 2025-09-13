Bakan Kurum, Portekiz Bakanı Miguel Pinto Luz'u Ağırladı: 453 Bin Konut ve İşbirliği Mesajı

Bakan Kurum, Portekiz Bakan Miguel Pinto Luz'u Bakanlıkta Ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlıkta kabul ederek bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda Sunum ve Video Gösterimi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan çalışmaların anlatıldığı tanıtım videosunu izlettirdi. Kurum, deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini ve bunlardan 300 bininin teslim edildiğini belirterek, konutların yanı sıra altyapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejisini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Portekizli Bakanın Değerlendirmesi

Portekizli Bakan Luz görüntüleri izledikten sonra şunları kaydetti:

"Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız, çok takdir ettiğimizi söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa sürede bu kadar konut teslim edebilmek, dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu, sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor. Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında işbirliği yapmak için her türlü imkan var."

Kurum'un Paylaşımı

Görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile işbirliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız."

Toplantı, iki ülke arasında konut üretimi, hızlı teslim sistemleri ve müteahhitlik işbirlikleri üzerine bilgi paylaşımı ve olası işbirliği imkanlarının değerlendirilmesiyle tamamlandı.

