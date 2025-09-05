Bakan Kurum: TOKİ'de 168 Bin Konutta Yüzde 25 İndirim ve 1 Milyon Vatandaşı İlgilendiren Müjde

Bakan Kurum Canlı Yayında TOKİ İndirimi ve Deprem Bölgesindeki Son Durumu Açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

TOKİ İndirim Kampanyası ve Sosyal Konut Müjdesi

Bakan Kurum, önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından detayları açıklanacak kampanyaya ilişkin, 168 bin konuta ilişkin bir indirim uygulaması başlatıldığını söyledi. Kurum, borcunu ödeyen vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapıyoruz ifadesini kullandı ve bu adımın neredeyse 1 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirtti.

Ayrıca Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl sonu açıklayacağı sosyal konut kampanyasının konut sorununu hafifleteceğini, kira fiyatlarının düşeceğini ve projede gençlere yüzde 20 özel kontenjan ayrılacağını bildirdi. Kurum, 3 çocuk ve üzerindeki ailelerimiz için de özel kontenjan düşünüldüğünü aktardı.

Deprem Bölgesinde Üretim ve Teslimatlar

Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin şu verileri paylaştı: 11 ilde 3 bin 481 şantiyede, 200 bin çalışan ile faaliyet yürütüldüğünü, şantiyelerde üretimin saatte 23, günde 550 konut seviyesinde olduğunu söyledi.

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konutun hak sahiplerine teslim edileceğini anımsatan Kurum, şu değerlendirmeyi yaptı: 1 milyon 200 bini aşkın vatandaşımız artık deprem bölgesinde huzur ve güven içinde oturacak ve bugün itibarıyla konutların yüzde 70'ini tamamlamış olduk.

Kurum, her üç afetzededen ikisinin evlerine kavuştuğunu belirterek hedeflerinin bu yıl sonuna kadar tüm konutları hak sahiplerine teslim etmek olduğunu söyledi.

Konteynerler ve Çadırlar Hakkında Açıklama

Depremin ardından 11 ilde kurulan yaklaşık 220 bin konteynere değinen Kurum, şu ana kadar 124 bin konteynerin kaldırıldığını ve kasım ayı itibarıyla deprem bölgesindeki tüm konteynerlerin AFAD koordinasyonunda kaldırılacağını bildirdi. Kurum, çadırda kalan olduğuna dair iddialara karşılık da Bugün deprem bölgesinde çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok dedi.

Hatay ve Diğer Bölgelere İlişkin Bilgiler

Antakya'nın ağır etkilenen şehir merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kurum, yarın itibarıyla Hatay genelinde 86 bin konutu vatandaşlara teslim etmiş olacaklarını ve bölgedeki %70'lik tamamlanma oranının Hatay'da da yakalanacağını belirtti.

Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin Kurum, önümüzdeki günlerde hem Bigadiç'te hem de Sındırgı'da 520 konutun TOKİ eliyle inşasına başlayacağız dedi.

Kentsel Dönüşüm ve İstanbul

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine dikkat çekerek olası bir İstanbul depreminin Türkiye'nin milli güvenlik meselesine dönüşeceğini söyledi. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı'nın başlattığı seferberlik kapsamında 2 milyon 200 bin konutun dönüşümü tamamlandığını; İstanbul'da ise 903 bin konutun inşasının bitirildiğini, halen 208 bin konutun 39 ilçede yapımının sürdüğünü aktardı.

Orman Yangınları ve Yeni Yapılacak Konutlar

Kurum, orman yangınlarından etkilenen illerdeki konut inşaatlarına da değinerek, İzmir'de 280 konutun yapımına başlandığını ve Bilecik ile Karabük'te de temel atma süreçlerinin yakın zamanda başlayacağını bildirdi.

Sığınak Yönetmeliği ve Yeni Düzenlemeler

Hali hazırda bir sığınak yönetmeliği bulunduğunu ve bunun güncelleneceğini söyleyen Kurum, güncellemeyle bazı yerlere sığınak yapma zorunluluğu getirileceğini vurguladı. Kurum, 81 ilimizde uygun gördüğümüz alanlarda ve TOKİ ile belirlediğimiz alanlarda dünya standartlarına uygun sığınaklarımız yapılacak açıklamasını yaptı ve sığınakların çok işlevli olacağını, yalnızca sığınak vazifesi görmeyeceğini ekledi.