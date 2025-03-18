Bakan Lammy: "Gazze'ye Yardım Engeli, Uluslararası Hukukun İhlali"

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Kritik Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in son 15 gündür Gazze'ye yönelik yardım girişlerini engellemesini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi. Lammy, bu açıklamaları, İngiltere Parlamentosu Avam Kamarasında düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptı.

G7 Toplantısında Ukrayna ve Gazze Gündemi

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lammy, G7 üyelerinin Ukrayna'ya destek konusunda ortak bir tutum sergilemelerinin önemine vurgu yaptı. Lammy, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes konusunun tartışıldığını belirterek, "Ukrayna'nın barış arayışına desteğimiz sarsılmazdır. Bu konuda adımlar atılması gerektiği üzerinde hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Putin'e Çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik olarak, "Ciddi misiniz? Çatışmaları durduracak mısınız?" diye sorgulayan Lammy, Putin'in ateşkes konusunda bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, "Eğer barış konusunda samimiyseniz, koşulsuz ve tam bir ateşkesle bunu kanıtlayın" dedi.

Putin'in ateşkesi kabul edeceğine dair bir sinyal almadığını belirten Lammy, G7 toplantısının, Rusya'nın müzakerelere katılmasını sağlamak için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gazze'ye Yardımlar ve Suriye Konusu

G7 toplantısında Gazze'deki insani duruma da değinildi. Lammy, esirlerin salıverilmesi ve insani yardımların girişinin aciliyetine dikkat çekti. Gazze’ye gönderilen yardımlardaki engellemelerin kabul edilemeyeceğini belirten Lammy, "İnsani yardımlar siyasi bir araç olarak kullanılmamalıdır. İsrail hükümetini bu duruşunu değiştirmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Lammy Suriye’de geçiş sürecinin kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizerken, o bölgedeki olaylar hakkında hesap verecek kişiler olması gerektiğini yineledi.

Rus Varlıklarının Kullanımı

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Lammy, dondurulan Rus varlıklarının, Ukrayna'nın borçlarının ödenmesinde ne denli önemli olduğuna dair açıklamalarda bulundu. "İngiltere'nin verdiği 2,26 milyar sterlinlik kredisinin 752 milyon sterlinlik kısmı bu varlıklarla ödendi" diyerek, durumu aktardı.