Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası Standını Ziyaret Etti — 'Sağlıklı Hayata Merhaba'

Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası Standını Ziyaret Etti

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile "Sağlıklı Hayata Merhaba"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesindeki Halk Sağlığı Haftası standını ziyaret etti.

Memişoğlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, hafta boyunca sahada ve dijital platformlarda yürütülen iletişim ve tanıtım faaliyetlerini büyük bir titizlikle takip ettiklerini belirtti.

"Halk sağlığı mesajlarımızı güçlü şekilde yaymak, koruyucu sağlık hizmetlerimizin görünürlüğüne katkı sağlamak ve bu alandaki toplumsal farkındalığı artırmak için yoğun mesai harcıyoruz." ifadesini kullanan Memişoğlu, ziyaret sırasında Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında yapılan bilgilendirmelere dair bilgi aldı.

Memişoğlu, hafta süresince her gün farklı bir temaya odaklandıklarını vurgulayarak, bugünün temasının "Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Sağlıklı Hayata Merhaba" olduğunu kaydetti.

Son olarak, Memişoğlu ülkenin dört bir yanında Halk Sağlığı Haftası çalışmalarının verimli şekilde sürdürülmesi için çaba sarf eden mesai arkadaşlarına teşekkür etti.