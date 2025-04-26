Bakan Memişoğlu: İstanbul Depreminde Yaralı Durumu İyi

İstanbul'daki Deprem ve Yaralı Sayısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından gazetecilere bilgi verdi. Bakan Memişoğlu, "Hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri ise farklı şehirlerde." şeklinde konuştu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Bakan, hayati tehlike bulunmadığını vurguladı.

Depremin Etkileri ve Hazırlık Bilgileri

Bakan Memişoğlu, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Depremin doğrudan etkisiyle hastanelerde yaralanma olmadığını, vatandaşların panikle kaçarken yaralandığını ifade etti. Memişoğlu, "Bu durum, deprem öncesinde hazırlığa ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." dedi.

Sağlık Hizmetleri ve Ekiplerin Çalışmaları

Bakan, depremlerin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirterek, "Hazırlık yalnızca binalarla sınırlı kalmamalı, düşünce hazırlığı içinde neler yapabileceğimizi bilmeliyiz." ifadesini kullandı. Sağlık ekiplerinin deprem anında “sıfırıncı saniyede” sahaya çıkmak için hazır olduklarını, hastanelerin de buna göre planlandığını belirtti.

Sağlık Turizmi ve Yeni Gelişmeler

Bakan Memişoğlu, sağlık turizmine yönelik desteklerin arttığını ve yeni bir sistemle sağlık hizmetlerinin kalitesinin izlenebileceğini duyurdu. USHAŞ üzerinden sağlık turistlerinin hizmetlerini garanti altına alacaklarını belirten Bakan, Türkiye'nin sağlık turizmini lokomotif sektörlerden biri olarak gördüğünü vurguladı.

Kamu ve Özel Sektör İşbirliği

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi süreçlerinde birlikte çalışacağını belirten Memişoğlu, aile hekimliklerinin de bu sürece dahil edileceğini açıkladı. Sağlık hizmetlerinin bütüncül bir şekilde sunulacağını ve tüm sağlık kuruluşlarının bu süreçte yer alacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balkan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Edirne'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Vali Yunus Sezer (solda) ile Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sağda), burada hazır bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balkan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Edirne'de gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Vali Yunus Sezer (solda) ile Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sağda), burada hazır bulundu.