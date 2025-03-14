Bakan Memişoğlu'ndan 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı: Hekimler Sağlık Sistemimizin Gururu

Bakan Memişoğlu'ndan Anlamlı 14 Mart Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hekimlere anlamlı bir mesaj gönderdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hekimlerin sağlık sisteminin övünç kaynağı olduğunu belirterek tüm hekimler ve hekim adaylarının bu özel gününü kutladı.

Adanmışlık Hikayesi

Bakan Memişoğlu, hekimliğin sadece bir meslek değil, bir adanmışlık hikayesi olduğunu ifade etti. Hekimlerin, g ECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATAN, dertlere derman olan ve insanlığa iyiliği şiar edinmiş gönüller olduğunu vurguladı.

Bir Sanat Olarak Hekimlik

Hekimliği, yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat olarak tanımlayan Memişoğlu, "Bu eşsiz sanatı toplumumuzun esenliği için icra eden hekimlerimizle gurur duyuyorum. Sizler sağlık sistemimizin övünç kaynağısınız" dedi.

Tüm Hekimlerin Bayramı Kutlu Olsun

Son olarak, Memişoğlu, bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerin ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "İyi ki varsınız" ifadesiyle mesajını tamamladı.