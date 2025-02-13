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Bakan Memişoğlu'ndan Sigara Denetimleri İçin Yeni Adım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde sigara denetimlerini artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:09
Bakan Memişoğlu'ndan Sigara Denetimleri İçin Yeni Adım

Sigara Denetimlerinde Yeni Dönem

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelindeki sigara yasağına yönelik denetimlerin artırılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Hedefimiz Dumansız Türkiye" ifadesini kullanan Bakan, bu kapsamda önemli adımlar atılacağını belirtti.

Geniş Kapsamlı Denetimler

Bakan Memişoğlu, ilgili genel müdürlüklerin koordinasyonunda, yeşil dedektörler ve çapraz denetim ekipleri ile 81 ilde geniş kapsamlı denetlemeler gerçekleştireceklerini vurguladı. Pasif içicilik nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerine karşı önlemler alınacağını ifade eden Memişoğlu, vatandaşların sağlığını korumanın önemine dikkat çekti.

Dumansız Bir Yaşam İçin Mücadele

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, tütün ve tütün ürünleri ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Dumansız bir yaşamı desteklemek amacıyla yürütülen bu denetimlerin, toplumsal sağlığı koruma amacı taşıdığını vurguladı.

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