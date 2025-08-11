DOLAR
Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama

Sındırgı'daki 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 11:13
Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depreminin Ardından Açıklama

Bakan Memişoğlu'ndan Sındırgı Depremi ile İlgili Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, hastanelerdeki mevcut yaralı sayısının 10 olduğunu ve bunlardan 3'ünün doğrudan depremin etkisiyle yaralandığını duyurdu.

Yaralıların Durumu İyi

Bakan Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin her yerinden Sındırgı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Son olarak, hastaneye gelen 52 başvuru arasında 29'u tedaviye alındı, 19'u ise taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizdeki 10 yaralının genel durumu iyi. En kısa zamanda hepsini taburcu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depreme Hazırlık Vurgusu

Memişoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı dileğini ilettikten sonra toplum olarak depreme hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çekti. "Deprem bir kültürdür; hem davranış yöntemleri hem de fiziksel yapılarla toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekiyor. AFAD, sivil toplum kuruluşları ve bakanlıklarımız bu konuda büyük bir tecrübeye sahip. Ancak, ev sahibi, kiracı ve müteahhit olarak daha iyi hazırlanmamız şart. Unutmayalım ki, depremler öldürmüyor, yapılarımız ve hazırlıksız oluşumuz bizi öldürüyor. Hep birlikte toplumsal olarak depreme hazır olmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

