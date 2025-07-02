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Bakan Memişoğlu ve Bilal Erdoğan'dan Sağlık Vizyonu Toplantısı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bilal Erdoğan ile görüşerek sağlık sistemine dair önemli stratejileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 22:21
Bakan Memişoğlu ve Bilal Erdoğan'dan Sağlık Vizyonu Toplantısı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bakanlıkta bir araya geldi. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğan ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, görüşmede TÜSEB heyetinin, Türkiye Yüzyılı kapsamında geliştirdikleri 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlık vizyonu ve stratejik öncelikleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptığını belirtti. Sunumun ardından, Bilal Erdoğan ise Sağlıkta Teknolojik İstiklal Bildirgesi'ni kendilerine takdim etti.

Memişoğlu, açıklamasında, “Sağlıkta tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda, yerlileşen, dijitalleşen ve insan merkezli bir sağlık sistemi inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, nazik ziyaretleri ve katkıları için Bilal Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (solda) ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (solda) ile bir araya geldi.

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