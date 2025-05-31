Bakan Murat Kurum'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu

Konya'da Terör ve Refah Mesajları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Türkiye'nin terör belasından kurtulacağına olan inancını dile getirerek, ‘terörsüz Türkiye döneminin kapılarını inşallah hep birlikte açıyoruz’ dedi.

Refah ve Mutluluk İçin Yeni Aşama

Kurum, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği için çalışan tek teşkilat olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde, Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçişine tanık olacağımıza inanıyor. “Yarım asırdır mücadele ettiğimiz terör belasından kurtuluyoruz, bu durum 86 milyon vatandaşımıza refah, huzur ve mutluluk getirecek” şeklinde konuştu.

Depremzedelere 453 Bin Konut

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hızla inşaat çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, yıl sonuna kadar 453 bin konutu tamamlayarak depremzede vatandaşlara teslim edeceklerini ifade etti. “Dünyada bir ülke büyüklüğündeki bu projelerin sözünü vermek ve bu kadar kısa bir süre içerisinde bu sözü tutmak, muhalefete ve tüm dünyaya göstereceğimiz bir başarı olacak” dedi.

Türkiye Yüzyılı İle Umut Çığlığı

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nın tüm insanlık için önemine değinerek, “Türkiye Yüzyılına en çok da Gazze'nin ihtiyacı var. Zulme karşı durmadık, gelecekte de durmayacağız” dedi. Türk milletinin, geçen seçimlerdeki gibi yine sandık başında güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini belirtti.

Sonuç olarak, Bakan Kurum'un ifadeleri, Türkiye'nin geleceği ve güvenliği noktasında önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Terörsüz, refah dolu bir Türkiye için gereken adımların atıldığını ve edileceğini vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Konya İl Başkanlığı önünde düzenlenen Teşkilat Buluşması Programı'na katıldı.