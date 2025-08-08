Bakan Osman Aşkın Bak: 'Terörsüz Türkiye Projesi' İçin Hep Beraber Çalışmalıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Diyarbakır’da önemli mesajlar verdi

Diyarbakır'da düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğinde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen "Terörsüz Türkiye Projesi"nin önemine dikkat çekti. Bak, hep birlikte çalışarak ülkenin teröre harcadığı 2 trilyon doları eğitime, altyapıya ve teknolojiye yönlendirebileceğimizi belirtti.

Valilik Ziyareti ve Gençlerle Buluşma

Bakan Bak, Diyarbakır’daki temasları çerçevesinde Vali Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bak, ardından merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi’nde gençlerle bir buluşma gerçekleştirdi.

Sporun Gelişimi Hakkında Bilgilendirdi

Gençlik ve spor konularında kapsamlı bilgi veren Bak, Türkiye’de spor alanında gerçekleştirilen yatırımlara vurgu yaparak, stadyumlardan spor salonlarına kadar pek çok tesisin kurulduğunu ifade etti. Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spora olan katkılarının büyük önem taşıdığını açıkladı.

Geleceğin Yatırımcılarına Mesajlar Verdi

Bakan Bak, yatırım yapılacak alanlar arasında yüzme havuzları, spor salonları ve yurtlar bulunduğunu belirterek, özellikle gençler için yapılan çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi. "Zor bir coğrafyadayız ama bu bize güçlü olma gerekliliğini öğretiyor." dedi.

Önemli İstatistikler ve Eğitim Yatırımları

Bak, Türkiye’nin savunma sanayisinde yakaladığı yerlilik oranının %20’den %85’e çıktığını da aktardı. Türkiye, üniversite sayısında 208'e ulaşarak, gençlik hizmetleri sunan yurt ve gençlik merkezleri ile dikkat çekerken, yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası

Bakan, aynı zamanda Türkiye'nin İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını düzenleyecek olmasının önemini de sözlerine ekleyerek, gençler için bu süreçte fırsatlar yaratılacağını belirtti.

Etkinlik sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Bakan Bak'a, Vali Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve MHP İl Başkanı Miktat Arslan eşlik etti.

