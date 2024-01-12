Bakan Özhaseki'den Doğu Karadeniz'e kar uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başkanı olan Mehmet Özhaseki, bugün akşamüzeri Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun illerinde başlayacak olan kar fırtınası sebebiyle çığ tehlikesi, buzlanma ve donma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava tahmin raporuna göre akşam saatlerinde kar yağışı başlayacağını Rize, Artvin ve Giresun'un yüksek kesimlerinde etkisinin yoğun olacağını belirtti.
Cumartesi itibair ile kar yağışının sahil bölgeleri de dahil olarak devam edeceğini belirten Özhaseki, 100 metre yükseklik üzeri bölgelerde kar yağışının şiddetinin artacağı öngörüsünü vurguladı.
Bakan Özhaseki özellikle kar yağışından kaynaklı ulaşımda aksamaların olabileceği, buzlanma ve donma gibi olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olunması gerektiği çağrısı yaptı.
Özhaseki Meteoroloji kaynaklarından alınan uyarıların dikkate alınması gerektiğini belirtti. Uyarıların göz ardı edilmemesi konusunda Doğu Karadeniz bölgesine uyarılarını yeniledi.