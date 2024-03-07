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Bakan Özhaseki’den ev sahiplerine müjde: 180 ay vadeli, 0,69 faizli kredi verilecek

“İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” adı altında beş ilde uygulanacak olan bir proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den müjdeli haber geldi. Bakan Özhaseki, projenin pilot ilinin İzmir olduğunu ve evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara aylık 0,69 faiz oranıyla 180 ay vadeyle kredi sağlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.03.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 15:38
Bakan Özhaseki’den ev sahiplerine müjde: 180 ay vadeli, 0,69 faizli kredi verilecek

Kentsel Dönüşümde Yeni Adımlar: İzmir'de Dev Proje Tanıtıldı

İzmir'de düzenlenen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" tanıtım toplantısında Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehirlerine vurgu yaptı. Şehirlerin geleceğe hazırlanması için çaba harcadıklarını belirten Özhaseki, özellikle yer altındaki fay hatları ve dış destekli fitne örgütlerinin ülkenin güvenliğine yönelik tehditler oluşturduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin kararlı adımlarıyla fitne örgütlerinin tehditlerinin bertaraf edildiğini vurgulayan Bakan, Türkiye'nin huzur ve güvenli bir liman olduğunu söyledi. Türkiye'nin deprem riskine değinen Özhaseki, ülkenin depremselliği nedeniyle kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm için yapı stokunun yenilenmesi gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, özellikle İzmir'deki 36 bin binanın acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Ancak, kentsel dönüşüme karşı çıkan belediyelerin olduğunu ifade eden Özhaseki, bu durumu "kolaycı bir slogan" olarak değerlendirdi.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm projesine 1 milyon 200 binden fazla başvuru olduğunu açıklayan Bakan, İzmir için Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilecek projede ilk etapta 330 milyon avroluk kredi sağlandığını belirtti. Projede enerji verimliliğinin esas alınacağını dile getiren Bakan Özhaseki, kredi desteğiyle vatandaşlara uygun maliyetli finansman imkanı sunulacağını aktardı. Projede ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

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