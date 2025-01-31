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Bakan Şimşek: 2024'te Cari Açık Milli Gelire Oranı Yüzde 1'in Altında

Bakan Şimşek, 2024'te cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına indiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:29
Bakan Şimşek: 2024'te Cari Açık Milli Gelire Oranı Yüzde 1'in Altında

Bakan Şimşek, 2024 Yılı Turizm ve Dış Ticaret Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına ilişkin turizm ve dış ticaret verilerini değerlendirirken, cari açığın milli gelire oranının 2024 itibarıyla yüzde 1'in altına indiğini duyurdu. "Önemli ölçüde gerileyen dış ticaret açığı ve güçlü hizmet ihracatıyla dış kırılganlıklarımızı azaltırken, dayanıklılığımızı artırdık," şeklinde konuştu.

TÜİK Verileriyle İlgili Açıklamalar

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere dayanarak, geçen yıl toplam ziyaretçi sayısının 62,2 milyona ulaştığını, bu bağlamda turizm gelirinin ise 4,7 milyar dolar artışla 61,1 milyar dolara çıktığını belirtti.

Küresel Ekonomiye Rağmen Güçlü İhracat

Bakan, küresel ekonomideki zorluklara rağmen ihracatın 262 milyar dolara yükseldiğini hatırlatarak, dış ticaret açığının 24 milyar dolar gerilediğinin altını çizdi. Şimşek, "Cari dengede sağladığımız kazanımları ileriye taşımak için katma değerli üretimi ve ihracatı desteklemeye, enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmaya yönelik politikalarımıza devam edeceğiz," dedi.

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