Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Şimşek açıkladı : Ulusal taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt tüketimine takip!

Türkiye'de başlayacak olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 8 milyon aracın yakıt tüketimini dijital olarak izleyerek vergi güvenliğini artırmayı ve usulsüz fiş düzenlemelerini önlemeyi amaçlıyor. Bakan Şimşek'in açıklamalarına göre, yeni sistem ile yaklaşık 713 milyar liralık akaryakıt alımı kontrol altında olacak ve vergi kaybı minimuma indirilecek.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 13:21
Bakan Şimşek açıkladı : Ulusal taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt tüketimine takip!

Gelecek yılbaşından itibaren Türkiye'de 8 milyon aracın akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Bakan Şimşek, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla, elle plaka girişi ile usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin önüne geçileceğini ve vergi kaybının önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Sistemin Amacı: Vergide Adalet ve Finansmanın İyileştirilmesi

Bakan Şimşek, sistemin vergide adaleti artırarak, kayıt dışılığı azaltarak bütçe finansmanını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de 2,5 milyon vergi mükellefinin 8 milyon aracının sisteme dahil edileceği ve böylece yıllık 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin izleneceği ifade edildi.

Taşıt Sahiplerine Gönüllü Katılım İmkanı

Bireysel araç sahiplerinin ilk etapta sisteme gönüllü olarak dahil olabileceği vurgulandı. Bakan Şimşek, sistemin akaryakıt istasyonları ve taşıtlar arasında entegre bir alt yapı olarak tasarlandığını, bu sayede vergi güvenliğini sağlamayı ve denetim etkinliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Güvenli Veri Yönetimi ve İzleme

Sistemin kapsamında veri merkezleri aracılığıyla yapılan yakıt ikmal işlemlerinin elektronik ortamda aktarıldığı ve depolandığı bilgisi verildi. Taşıtların akaryakıt istasyonlarından otomatik olarak yakıt alım süreçlerinin yönetildiği, bu süreçlerde kullanılan cihazların güvenli iletişim sağladığı belirtildi.

Yıl Sonuna Kadar Uygulama Zorunluluğu

Bakan Şimşek, akaryakıt istasyonlarının yıl sonuna kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçiş için gerekli cihazları takması gerektiğini ve bu sürecin sorumluluğunun işletmecilere ait olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Arabanızın anahtarına 256 kez basınca bu oluyor! Böyle bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız

Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon kampanyası! Tamı tamına 26.250 TL tak diye ödeyecek

Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Miras paylaşımında sistem değişti! Tapusu olan herkes artık böyle yapacak

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek

Tam bir C vitamini deposu! Üstelik kilosu 5 TL: Tüm hastalıklara meydan okuyor