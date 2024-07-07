Bakan Şimşek açıkladı : Ulusal taşıt tanıma sistemi ile akaryakıt tüketimine takip!

Gelecek yılbaşından itibaren Türkiye'de 8 milyon aracın akaryakıt tüketimi dijital olarak takip edilecek. Bakan Şimşek, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin devreye alınmasıyla, elle plaka girişi ile usulsüz akaryakıt fişi düzenlenmesinin önüne geçileceğini ve vergi kaybının önemli ölçüde azalacağını vurguladı.

Sistemin Amacı: Vergide Adalet ve Finansmanın İyileştirilmesi

Bakan Şimşek, sistemin vergide adaleti artırarak, kayıt dışılığı azaltarak bütçe finansmanını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de 2,5 milyon vergi mükellefinin 8 milyon aracının sisteme dahil edileceği ve böylece yıllık 713 milyar liralık akaryakıt tüketiminin izleneceği ifade edildi.

Taşıt Sahiplerine Gönüllü Katılım İmkanı

Bireysel araç sahiplerinin ilk etapta sisteme gönüllü olarak dahil olabileceği vurgulandı. Bakan Şimşek, sistemin akaryakıt istasyonları ve taşıtlar arasında entegre bir alt yapı olarak tasarlandığını, bu sayede vergi güvenliğini sağlamayı ve denetim etkinliğini artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Güvenli Veri Yönetimi ve İzleme

Sistemin kapsamında veri merkezleri aracılığıyla yapılan yakıt ikmal işlemlerinin elektronik ortamda aktarıldığı ve depolandığı bilgisi verildi. Taşıtların akaryakıt istasyonlarından otomatik olarak yakıt alım süreçlerinin yönetildiği, bu süreçlerde kullanılan cihazların güvenli iletişim sağladığı belirtildi.

Yıl Sonuna Kadar Uygulama Zorunluluğu

Bakan Şimşek, akaryakıt istasyonlarının yıl sonuna kadar Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçiş için gerekli cihazları takması gerektiğini ve bu sürecin sorumluluğunun işletmecilere ait olduğunu ifade etti.