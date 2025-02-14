Bakan Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'nda Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Bakan Şimşek, Almanya'da Yoğun Temaslarda Bulunuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve yatırımcılarla buluşmak üzere Almanya'nın Münih kentinde bulunuyor. Şimşek, bu çerçevede Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla önemli temaslar gerçekleştiriyor.

Alınan bilgilere göre, Şimşek'in Münih'teki ziyaretleri 15 Şubat'ta sona erecek. Dün başlayan temaslar kapsamında, Bakan Şimşek, Almanya Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"na dahil oldu.

İkili İlişkiler Ele Alındı

Almanya Maliye Bakanı Jörg Kukies ile de bir araya gelen Şimşek, görüşmede ikili ilişkiler, Avrupa Birliği ile işbirliği ve üçüncü ülkelerdeki ortak yatırım fırsatlarını masaya yatırdı.

Yatırımcılarla Önemli Buluşma

Dün gerçekleştirilen resmi temaslarının ardından Bakan Şimşek, bugün Münih Güvenlik Konferansı'na katılarak Deutsche Bank'ın ev sahipliğinde yatırımcılarla bir araya gelecek. Burada, Türkiye ekonomisiyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunacak.

Ayrıca, Türk iş insanlarından oluşan kalabalık bir grupla bir araya gelerek, Türkiye'nin ekonomi programına dair detaylı bir sunum gerçekleştirecek.