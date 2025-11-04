Bakan Şimşek: Sermaye Piyasaları Ağırlıklı Finans Modeline Geçeceğiz

Bakan Şimşek: ‘‘Sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçiş yapmak istiyoruz’’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 9’uncu Sermaye Piyasaları Kongresinin açılışında sermaye piyasalarının derinleştirilmesi ve düzenleyici çerçevenin güçlendirilmesine dair kapsamlı mesajlar verdi.

Sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçiş hedefi

Şimşek, Türkiye'nin halen bankacılık ağırlıklı bir finansman modeline sahip olduğunu vurgulayarak, şirketlerin finansman ihtiyacının sadece yüzde 12’sinin sermaye piyasalarından karşılandığını; kalan yüzde 88’inin bankacılık ve finans sektöründen sağlandığını hatırlattı. Karşılaştırma olarak, ABD'de bu oranın yüzde 60, AB'de ise yüzde 30’lar civarında olduğunu belirtti.

Şimşek, ‘‘Sermaye piyasaları ağırlıklı finans modeline geçiş yapmak istiyoruz’’ diyerek kaynakların uzun vadeli üretken alanlara yönlendirilmesi ve liranın değerlenmesi için sermaye piyasalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca 2025’in ilk 9 ayında toplam finansmanın yaklaşık yüzde 34’ünün sermaye piyasalarından sağlandığını ve bankacılık sektörünün payının düştüğünü aktardı; bunun bir trend olmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Manipülasyonla mücadele: Cezalar ve düzenleyici adımlar

Bakan Şimşek, manipülasyonla mücadelenin kapsamını genişletecekleri mesajını verdi: ‘‘Manipülasyon ile mücadele olmazsa olmazımız’’ ifadesini kullandı. Şimşek, ‘‘Manipülasyon ile mücadelenin çok boyutu var. Cezaları çok daha ağır hale getirmemiz gündemimizde bir konu. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. O alanda da bir düzenleme eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız’’ dedi.

Finansal okuryazarlığın manipülasyonla mücadelede temel olduğunu vurgulayan Şimşek, düzenleyici çerçeveyi güçlendirerek cezaların artırılmasının planlandığını söyledi ve güvenin korunmasının önemine işaret etti.

Yatırımcı tabanı, halka arzlar ve Borsa

Şimşek, yatırımcı sayısı, fon büyüklükleri ve borsada işlem gören şirket sayısındaki artışın piyasadaki olumlu enerjiye işaret ettiğini belirtti. Buna karşın hisselerin ortalama sadece 51 gün tutuluyor olmasını ayrı bir sorun olarak niteledi ve bu sorunun yalnızca düzenleyicilerin değil, tüm ekosistemin birlikte çözeceği bir mesele olduğunu söyledi.

Halka arzlarda şeffaflık ve kural odaklı yaklaşıma vurgu yaparak, ‘‘Borsa bir oyun alanı değildir’’ dedi ve gerçek pay sahipliğinin, uzun vadeli bakış açısının önemini vurguladı. Ayrıca Borsa İstanbul’un piyasa değerinin GSYH’ye oranının benzer ülkelerle yarışacak seviyelere gelmesinin mümkün olduğunu; üç yıllık hareketli ortalamalarda yaklaşık yüzde 32 civarında, 2024 sonu itibarıyla ise yüzde 29 civarında olduğunu ifade etti ve bunun ikiye katlanmasının makul bir hedef olduğunu sözlerine ekledi.

Dezenflasyon, mali disiplin ve büyüme hedefleri

Şimşek, ‘‘Fiyat istikrarı bizim en büyük önceliğimizdir’’ diyerek dezenflasyon sürecinde ilerleme olduğunu, mali disiplinin sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti. Dezenflasyon programını üç evreli planladıklarını ve şu anda ikinci evrede olduklarını söyledi. Nihai hedefin ‘‘sürdürülebilir yüksek büyüme ve kapsayıcı büyüme’’ olduğunu vurguladı.

Enflasyondaki dalgalanmaların normal olduğunu, bu yılki seviyelerde kısmen kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şokunun etkili olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

