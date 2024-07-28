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Bakan Şimşek'ten Yeni Vergi Düzenlemesi Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yeni vergi düzenlemeleriyle adalet ve etkinliği artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:42
Bakan Şimşek'ten Yeni Vergi Düzenlemesi Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemeleri hakkında yaptığı açıklamada, hedeflerinin yüksek kazanç elde eden bireylerden daha fazla, düşük kazanç elde edenlerden ise daha az vergi almak olduğunu belirtti.

Yeni Vergi Düzenlemeleri

Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen vergi düzenlemelerinin vatandaşlar için yük oluşturmadan, adaleti ve etkinliği artırmayı amaçladığını ifade etti.

Bakan Şimşek ayrıca, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir rol oynayacağını vurguladı. "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi, vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullanan Şimşek, bu adımlarla birlikte ülkenin ekonomik istikrarına katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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