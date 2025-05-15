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Bakan Tekin: Balıkesir'de Eğitimde Dönüşüm Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'deki eğitimde önemli gelişmeleri açıkladı. Öğretmen sayısı ve derslik durumu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 16:40
Bakan Tekin: Balıkesir'de Eğitimde Dönüşüm Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Balıkesir'de Eğitim İstatistiklerini Değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Balıkesir'deki öğretmen sayısının yaklaşık 9 bin 700 iken şu an yaklaşık 17 bin 500'e ulaştığını belirterek, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ciddi bir dönüşüm yaşandığını ifade etti.

Öğrenci Sayısı ve Derslikler

Bakan Tekin, 22 yıl önce Balıkesir'de yaklaşık 190 bin olan öğrenci sayısının bugüne gelindiğinde 198 bine çıktığını belirtti. Dikkat çeken bir diğer husus ise derslik sayısında yaşanan artış. Tekin, önceki yıllarda var olan 6 bin 265 derslikten büyük bir kısmının yeniden elden geçirildiğini ve yeni dersliklerin yapıldığını vurguladı.

Gelecek Yatırımları Ele Alındı

Toplantıda, devam eden yatırımlar ve 2025 yatırım programına koyulan projelerin ihale süreçleri hakkında çok detaylı bilgiler verildi. Tekin, 2026 yatırım programında yer alacak projelerin de gözden geçirileceğini açıkladı.

Katılımcılar

Bakan Tekin'in değerlendirme toplantısına; Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve diğer eğitim yöneticileri katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

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