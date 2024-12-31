DOLAR
35,35 -0,08%
EURO
36,71 0,16%
ALTIN
2.972,66 -0,35%
BITCOIN
3.385.272,74 -1,24%

Bakan Tekin'den Çocuklar İçin Yeni Yıl Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yıl paylaşımında çocukların savaşlardan uzak olmasını istedi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 17:43
Bakan Tekin'den Çocuklar İçin Yeni Yıl Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Yeni Yıl Paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaşarak, dünyanın birçok köşesinde çocukların savaşlardan uzak bir şekilde özgürce oyun oynama hayallerini dile getirdi.

Tekin, paylaşımında sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından hazırlanan "Çok Özledik Gülmeyi" adlı eserin klibini de takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımında, "Mutluluk bütün çocukların hakkı" notunu düşerek, tüm çocukların yeni yılını kutladı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılda, dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor. Yeise kapılmak yerine, çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, gülmek en çok çocuklara yakışıyor."

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Knidos Antik Kenti'ndeki Kaçak Restoran Kaldırılacak, Arkeolojik Kazılar Başlayacak
2
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 2'si Polis 7 Kişi Hayatını Kaybetti
3
SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı
4
Erzurum'da Sentetik Uyuşturucuyla Yakalanan İranlı Tutuklandı
5
Milli Savunma Bakanı Güler, Batman Valiliğini Ziyaret Etti
6
Yüzlerce STK, Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Buluşuyor
7
Antalya'da Üst Geçidin Altında Ceset Bulundu

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler