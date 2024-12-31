Bakan Tekin'den Çocuklar İçin Yeni Yıl Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Yeni Yıl Paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaşarak, dünyanın birçok köşesinde çocukların savaşlardan uzak bir şekilde özgürce oyun oynama hayallerini dile getirdi.

Tekin, paylaşımında sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından hazırlanan "Çok Özledik Gülmeyi" adlı eserin klibini de takipçileriyle paylaştı. Bu paylaşımında, "Mutluluk bütün çocukların hakkı" notunu düşerek, tüm çocukların yeni yılını kutladı.

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni yılda, dünyanın birçok farklı köşesinde milyonlarca çocuk, savaşlardan uzak bir şekilde özgürce sokaklarda koşup oyunlar oynayacakları günü bekliyor. Yeise kapılmak yerine, çocuklarımız için umutla daha çok çalışacağız. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun, gülmek en çok çocuklara yakışıyor."