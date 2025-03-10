Bakan Tekin'den Müfredat Dışı Ders İddialarına Sert Tepki

Müfredata Dikkat: Bakan Tekin'den Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir sendikanın "müfredat dışı ders işlenecek" iddialarına yanıt vererek, bu durumun hukuki açıdan bir suç teşkil ettiğini ifade etti. Tekin, ilgili yargı mercilerine şikayet işlemlerinin başlatılacağını belirtti.

Sendikal Özgürlük ve Eğitim Hakkı

Bakan Tekin, Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Tasavvufi Hayat" sergisinin açılışında yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizdi. Devletlerin temel görevlerinin hak ve hürriyetleri güvence altına almak olduğunu vurguladı.

“Temel hak ve hürriyetlerin ihlal edilmemesi, eğitim öğretim hakkının korunması gereklidir” diyen Tekin, sendikaların özgürlüklerini kullanırken çocukların eğitim haklarını engellememeleri gerektiğini belirtti.

Disiplin İşlemleri Uygulanacak

Bakan, sendikal özgürlüklerin kötüye kullanılmasının toplumda olumsuz algılara neden olduğunu ifade ederek, bu durumun, sendikal hakların özüne ciddi bir ihlal olduğunu söyledi. Tekin, bu tür durumların disiplin hukuku açısından değerlendirileceğini belirtti.

Hukuksuzluğa Geçit Yok

Bakanlığın, kendilerine emanet edilen çocukların haklarını koruma sorumluluğu olduğunu vurgulayan Tekin, bu tür hukuksuzluklara göz yummayacaklarını söyledi. "Sürecin adli kısmını yürütmek üzere çalışmalara başlayacağız" diyerek, bu tehditlere karşı duracaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki "Tasavvufi Hayat" sergisinin açılışını yaptı. Açılışta; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2) ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı (solda) da yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'ndeki "Tasavvufi Hayat" sergisinin açılışını yaptı. Açılışta; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı (sağ 2) ile Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı (solda) da yer aldı.