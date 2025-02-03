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Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı

Eğitim sistemimizi medeniyet iddiasıyla inşa ediyoruz, diyen Bakan Tekin, güçlü bireyler yetiştirmenin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:01
Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Gelecek İçin Vizyonunu Açıkladı

Bakan Tekin, Eğitim Külliyesi Açılışında Eğitim Vizyonunu Paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışında önemli mesajlar verdi. Tekin, eğitim sistemlerinin bilimsel ve pedagojik ilkelerle donatıldığını, milletin köklü değerleriyle harmanlandığını belirterek, "Eğitim sistemimizi hem bilimsel hem de medeniyet iddiamızı diri tutan yaklaşımla inşa ediyoruz" dedi.

Kimlik ve Aidiyet Vurgusu

Tekin, kimliksizleştirilen nesillerin aidiyet duygusunu kaybettiğine dikkat çekerek, "Geçmişinden koparılan bir nesil köksüzleşir" ifadesini kullandı. Eğitimde yalnızca bireysel başarıların değil, aynı zamanda ruh ve ahlakın da önemli olduğunu vurguladı.

PISA ve TIMSS Başarıları

Bakan Tekin, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin PISA ve TIMMS sonuçlarıyla dünya genelinde en istikrarlı yükselişi gösteren ülkelerden biri olduğunu açıkladı. "Bu başarımız, eğitimde attığımız adımların sağlam temellere dayandığını gösteriyor," şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Yusuf Tekin, eğitimdeki dönüşümünü Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sürdüreceklerini kaydetti. Yeni müfredatlarının beceri temelli bir öğrenme sürecine dönüştüğünü belirten Tekin, Tarihimizin bir bütün olarak ele alındığını ve milli iradenin güçlenmesine katkı sunan bir eğitim vizyonu çizildiğini ifade etti.

Geleceğin Nesillerine Hazırlık

Tekin, eğitim sisteminin amacının fikriyle özgür, ruhuyla güçlü bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, "Bu milletin evlatlarını ahlakıyla sağlam bireyler olarak yetiştirme irademizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. Eğitim sisteminin atılan devrim niteliğindeki adımları gölgelemek isteyenlere yanıt verdi: "Kendi tarihini özümseyen, değerleriyle barışık nesiller yetiştirmemizi istemeyenler neyi arzuladıklarını açıkça ifade etmelidirler."

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