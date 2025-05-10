Bakan Tekin İstanbul'da Kitap Okuma Yarışmasının Ödül Törenine Katıldı

Bakan Tekin, Kitap Okuma Yarışmasının Ödül Törenine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde gerçekleştirilen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Törende, TÜBİTAK ile birlikte başlattıkları yapay zeka uygulamasını duyurarak, "Ortak sınavlarımızı, açık uçlu sorularımızı değerlendirmek üzere TÜBİTAK destekli yazılım geliştirdik" ifadelerini kullandı.

Okuma Alışkanlığı İçin Yeni Uygulamalar

Bakan Tekin, öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile öğrencilerin okuduğunu anlayabilen, analiz ve yorum yapabilen bireyler olmalarını amaçladıklarını vurguladı.

Ödül töreninde konuşan Tekin, programa destek veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a teşekkür etti. Velilerin kitap okuma alışkanlıklarının düşük olduğunu belirten Tekin, "Ebeveynlerin haftalık okuma saatleri, dünya ortalamasının üçte biri seviyesinde. Bu yarışma ile birlikte velilerimizi de okumaya teşvik edeceğiz" dedi.

Kitap Okuma Yarışmasında Eğlence ve Öğrenme

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, yarışmanın hiçbir kaybedeni olmadığını belirterek, kitap okumanın başlı başına bir ödül olduğunu ifade etti. Arısoy, "Zeytinburnu Belediyesi olarak, çocuklara ve gençlere yetenekler kazandırmak için çeyrek asırdır çalışıyoruz" dedi.

Törende dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ve Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu da ödül törenine katılarak ailelerle birlikte bu önemli günde yer aldılar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuşma yaptı.