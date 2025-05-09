Bakan Tekin, İstanbul'da Öğrencilerle ve Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Tekin Öğrencilerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’daki programı kapsamında Atatürk İlkokulunu ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek eğitimle ilgili önemli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilere Güvenli Sürüş Semineri

Bakan Tekin, ziyarette Zeytinburnu'ndaki okulda öğrencilere yönelik düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Haftada bir düzenlenen beden eğitimi dersi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara güvenli sürüş, trafik kuralları ve ilk yardım gibi kritik bilgiler verildi.

Okul bahçesinde yapılan bisiklet sürüş etkinliğini izleyen Tekin, öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öğretmenlerle Eğitim Üzerine Görüşmeler

Etkinliğin ardından Bakan Tekin, öğretmenler odasında bir araya geldiği öğretmenlerle eğitim sistemi ve güncel sorunlar hakkında düşünce alışverişinde bulundu. Bu görüşmelerde, eğitimde kalitenin artırılması üzerine çeşitli öneriler konuşuldu.

Bakan Tekin ayrıca, doğum günü olan Zeynep Yavuz ve Arzu Gürel adlı öğretmenlere sürpriz yaparak doğum günlerini kutladı ve onlara kalem hediye etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul programı kapsamında Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, her hafta 1 saat beden eğitimi dersi kapsamında öğrencilere güvenli sürüş, trafik kuralları ve ilk yardım gibi temel bilgilerin de verildiği bisiklet sürme etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin bisiklet sürüşünü izleyen Tekin, daha sonra çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul programı kapsamında Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, her hafta 1 saat beden eğitimi dersi kapsamında öğrencilere güvenli sürüş, trafik kuralları ve ilk yardım gibi temel bilgilerin de verildiği bisiklet sürme etkinliğine katıldı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin bisiklet sürüşünü izleyen Tekin, daha sonra çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.