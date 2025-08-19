Bakan Tekin Kütahya'da: 'Yeşil Vatan' Temalı Okul Projeleriyle Doğa Bilinci

Kütahya'da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim programlarına doğa sevgisi ve çevre koruma bilincini yerleştirdiklerini belirterek, okullarda 'yeşil vatan' temalı farkındalık projelerinin hayata geçirilmesini istedi.

Toplantıda ele alınan başlıklar

Tekin, kent ziyaretleri kapsamında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantıları'nda ildeki eğitim süreçlerinin ayrıntılı biçimde ele alındığını, hem fiziki altyapı ihtiyaçlarının hem de eğitimin niteliğine ilişkin proje ve uygulamaların masaya yatırıldığını söyledi. Bakanlığın genel müdür düzeyindeki tüm yetkililerinin Kütahya'da olduğunu, her ilçede en az iki genel müdürün gözlem yaptığını ve yerinde değerlendirmelerle rapor hazırladıklarını aktardı.

2025-2026 hazırlıkları ve 'Aile Yılı' vurgusu

Bu sabah itibarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında genelge yayımlandığını hatırlatan Tekin, genelgenin illere gönderildiğini bildirdi. Tekin, eğitim süreçlerine dair dikkat çektikleri noktalar arasında bu yılın Aile Yılı ilan edilmesinin bulunduğunu, aile olgusunun kültürümüzde ve mevzuatımızda temel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak öğretmen ve idarecilerin bu konuyu değerlendirmesini istediklerini belirtti.

'Yeşil vatan' teması ve orman projeleri

Tekin, 'Biz hem müfredatımıza hem de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde doğa sevgisi, doğayı koruma, doğanın üzerimizdeki hakları gibi hususları yerleştirmiştik' diyerek, bu kapsamda 'yeşil vatan' temalı, özellikle ormanları ve tabiatı korumaya yönelik projelerin okullarda yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanımız koordinasyonunda illerde fidan dikme etkinlikleri ve orman bakım uygulamaları gibi uygulamaların okullarda hayata geçirileceği belirtildi.

Eşlik eden isimler

Toplantıya Bakan Tekin'e, Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti MKYK Üyesi Erkan Güral ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç eşlik etti.

Tekin, bu çalışmalarla ülkenin her santimetrekaresine hizmet edecek, doğaya ve topluma sahip çıkan nesiller yetiştirme hedefini yineledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (ortada), Kütahya'da bir restoranda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.