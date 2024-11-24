Bakan Tekin, Öğretmenlerle Türkiye Yüzyılı için Birlik Çağrısı Yaptı

Öğretmenler Günü'nde Birlik Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Etkinlikte öğretmenlere çiçek takdim eden Tekin, öğretmenlerin ülkenin geleceğinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı'na Preparedlik

Bakan Tekin, konuşmasında öğretmenlerle birlikte ilerlemek için kararlılık mesajı vererek, “Her türlü olumsuz tepkiyi göğüsleyecek metanete sahip bir biçimde yol yürümeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı bizlere emanet edildi,” ifadelerini kullandı.

Yeni Maarif Modeli ile Gelecek

Bu yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline geçildiğini hatırlatan Tekin, “Yeni modelimizle çocuklarımızı milli, manevi, insani değerler doğrultusunda yetiştireceğiz,” şeklinde konuştu. Öğretmenlerin bu modelin yapı taşı olduğunu belirten Tekin, onların eğitime olan katkılarının hayati önemde olduğunu ifade etti.

Öğretmen Güvenliği İçin Yeni Adımlar

Bakan Tekin, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte öğretmenlerin güvenliğinin artırılmasını hedeflediklerini ve eğitimcilere yönelik şiddetin cezalarının %50 artırıldığını duyurdu. Tekin, “Hakkın yerini bulması ve öğretmenlerimizin güvenliği için gereken her şeyi yapacağız,” diyerek öğretmenlere güvende olmaları mesajını verdi.

Birlikte Daha İyi Bir Gelecek

1 milyon 200 bini aşkın öğretmenle birlikte hareket ettiklerini söyleyen Tekin, öğretmenler odalarında gerçekleştirilen istişarelerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. “Doğru bildiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz,” diyerek, öğretmenlerden gelen geri dönüşlerin kendilerine yön verdiğini vurguladı.

Etkinlik, öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası'nın sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.