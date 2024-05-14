Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu Meclis'e geleceği tarihi duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki hafta Meclis'te

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacağını açıkladı. Taslakta öğretmenlere yönelik şiddetin cezasını artırmayı hedefleyen maddeler de yer alacak.



Bakan Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların haftaya Meclis'e sunulacağını" belirtti.

Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik düzenlemelerin de taslakta yer aldığını vurgulayan Tekin, çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurullar arasındaki koordinasyonun tamamlandığını ve taslağın redaksiyon sürecinin devam ettiğini aktaran Bakan Tekin, önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak olan kanunun eğitim alanında önemli bir adım olacağını belirtti.