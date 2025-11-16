Bakan Tekin: OHAL'in Kaldırılması ve İnanç Özgürlüğü Türkiye'nin Demokratikleşmesine Katkı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OHAL’in kaldırılması ve inanç özgürlüğü adımlarının demokratikleşmeye katkısını, yeni müfredat ve öğretmen hazırlıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:24
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, OHAL’in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımların Türkiye’nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde tüm inançlara dair doğru bilgiye erişim sağlayan yeni bir müfredat oluşturulduğunu belirtti.

Geleneksel Abdal Musa Lokması'nda buluşma

Tekin, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Lokması etkinliğine katıldı. Program alanına gelişi sırasında yol güzergahında kendisini bekleyen Battalgazi Atatürk İlkokulu öğrencilerini görünce aracını durdurarak öğrencilerle sohbet etti. Tekin, birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencilere satranç takımı hediye etti.

Etkinlikte konuşan Tekin, bu özel günde emeği geçenlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Türkiye’de yıllarca farklı inanç ve kimliklere yönelik kısıtlamalar bulunduğunu belirten Tekin, 2002’den itibaren AK Parti hükümetlerinin yasaklarla mücadeleyi temel ilke edindiğini söyledi.

Bakan Tekin, OHAL’in kaldırılması ve inanç özgürlüğü alanında atılan adımların Türkiye’nin demokratikleşmesine önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, 'Bu milli birlik ve beraberliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan biridir' dedi.

Müfredat ve öğretmen eğitimi çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışmalarına değinen Tekin, hayat boyu öğrenme kapsamında 13 modülün hazırlandığını ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Türkiye Yüzyılı modeli çerçevesinde Alevi-Bektaşi inancı dahil tüm inançlara dair doğru bilgiye erişim sağlayan yeni bir müfredat oluşturulduğunu belirtti.

Bakan Tekin, ayrıca seçmeli dersler arasına eklenen 'Klasik Ahlak Metinleri' dersinin önemli bölümünün Nehçülbelaga'dan oluştuğunu söyledi. Öğretmen yetiştirme süreçlerinde de hassasiyetin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Tekin, 'Öğretmenlerimiz, bu ülkenin temel değerlerini yaşatma sorumluluğunu taşıyan kanaat önderleridir' diye konuştu.

Programa soğuk hava ve yağışa rağmen yoğun katılımın olduğunu kaydeden Tekin, etkinliği düzenleyen tüm kurum ve kişilere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Alevi dedesinin duası eşliğinde lokma dağıtıldı.

