Bakan Tekin: Okul Kayıtlarında Planlamaların Sabote Edilmesini Engelleyeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da gerçekleştirilen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısında okul kayıtlarındaki dengesizliklere dikkat çekti. Tekin, "(Adres dışı okullara kayıt için baskı yapılması) İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz." sözlerini yineledi.

Adrese dayalı yerleştirme ve saha gözlemleri

Tekin, Bakanlık olarak ilkokul ve ortaokullarda, sınavla öğrenci alan kurumlar hariç, adrese dayalı yerleştirme uygulaması yürüttüklerini belirtti. Ancak bazı bölgelerde, adresi uygun olmadığı halde çocuklarını belirli okullara yazdırmak isteyenlerin, il müdürleri, kaymakamlar ve valilere baskı uyguladığını vurguladı.

Bu baskıların sonucu olarak ülke genelinde sınıf mevcutlarında büyük farklılıklar ortaya çıktığını söyleyen Tekin, örnek olarak derslik başına düşen öğrenci sayısının genel olarak 20-22 bandında olmasına rağmen bazı okullarda 37-38 kişilik sınıfların görüldüğünü, yanındaki okullarda ise mevcutların 20'li rakamların altına düştüğünü aktardı.

Planlama, yatırım ve saha yönetimi

Tekin, planlamaların adres bilgilerine göre sokak sokak yapıldığını ve okul ihtiyaçlarının buna göre belirlendiğini ifade etti: "Okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz ve her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz."

Ancak bazı kişilerin adres şartına uymayan okullara kayıt yaptırma çabalarının çeşitli olumsuzluklara yol açtığını söyleyen Tekin, örnek vakalar üzerinden planların sekteye uğradığını belirtti: "Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar, yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor."

Alınacak önlemler ve merkezi sınırlama sistemi

Tekin, kayıt baskılarına karşı alınacak tedbirleri duyurarak, önümüzdeki yıl merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçirileceklerini bildirdi. "Artık taşrada arkadaşlarımız, bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, baskılar nedeniyle okul içi imkanların (müzik atölyesi, kütüphane vb.) sınıfa dönüştürüldüğü örneklere işaret ederek sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda çözüm ürettiklerini aktardı.

İletişim, ziyaretler ve genelge uygulaması

Tekin, Bakanlık olarak sağlıklı iletişim mekanizması kurmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. Göreve geldiği tarihten bu yana sık sık ve çoğunlukla programsız okul ziyaretleri yaptığını, öğretmenlerle istişare içinde olduklarını belirtti. 2023 yazından itibaren uygulamaya koydukları Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Genelgesi geleneğinin, öğretmenlerin ve saha çalışanlarının önerileri doğrultusunda şekillendiğini söyledi. Her genelgede yer alan 50-60 maddeyle bu geri bildirimlerin mevzuata dönüştürüldüğünü anlattı.

Programda ayrıca Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve ilçe milli eğitim müdürleri de hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.